Почти 14 тонн «серой» техники Apple и Dyson на 123 млн рублей изъяли в Москве
Фото © Федеральная таможенная служба
Крупную партию незадекларированной электроники и бытовой техники стоимостью 123 млн рублей обнаружили таможенники в одном из торговых комплексов Москвы. Общий вес изъятых товаров составил около 13,5 тонны, сообщила Life.ru Федеральная таможенная служба.
Видео © Федеральная таможенная служба
Во время проверки торговых павильонов сотрудники Домодедовской таможни обнаружили более 3,3 тысячи устройств Apple и Dyson, которые, по данным ведомства, были ввезены в Россию без надлежащего таможенного оформления.
Среди товаров оказались смартфоны, наушники, умные часы, пылесосы, фены, стайлеры и очистители воздуха. Таможенники также нашли сушилки для рук.
Всю партию изъяли. Чтобы легализовать товары, владельцу необходимо подать таможенную декларацию и уплатить около 35 млн рублей обязательных платежей.
«База» пишет, что проверка прошла на «Горбушке».
А совсем недавно силовики провели обыски сразу в нескольких офисах магазинов на «Горбушке» в Москве, занимающихся поставками техники Apple. Предварительно, интерес силовиков связан со схемой закупок электроники за рубежом.
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