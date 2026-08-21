На Горбушке прошли обыски у поставщиков техники Apple

Силовики провели обыски сразу в нескольких офисах магазинов на Горбушке в Москве, занимающихся поставками техники Apple. Один из этажей здания на Багратионовском проезде полностью перекрыли: проходы огородили лентами и заставили стульями.

Предварительно, интерес силовиков связан со схемой закупок электроники за рубежом, сообщает Baza. Часть устройств могла оплачиваться криптовалютой в ОАЭ и других странах, после чего технику привозили в Россию для дальнейшей продажи.

Обыски прошли как минимум в пяти офисах разных магазинов. Сотрудники правоохранительных органов изучают документы на закупку и поставку устройств, финансовые операции и возможные расчёты в цифровой валюте. Также проверяется происхождение техники и маршруты, по которым она попадала на российский рынок.

Неделей ранее на «Горбушке» уже проходили масштабные обыски по делу о подпольных криптообменниках. Следственные действия продолжались более 16 часов, силовики задержали четырёх человек, а на территории торгового комплекса работали в том числе сотрудники ФТС.

Как писал Life.ru, ежедневный оборот одного из проверяемых обменников превышал 100 млн рублей. Во время обысков из помещений выносили коробки с документами и техникой. По одной из версий, операция началась после задержания курьера, который приехал на «Горбушку», чтобы обменять похищенные у мужчины деньги на криптовалюту.