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27 августа, 07:53

Пять минут и ни слова: Румынский дипломат Бурда стремительно покинула МИД России

Поверенная в делах Румынии Бурда покинула здание МИД РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временная поверенная в делах Румынии в России Лилиана Бурда вышла из здания российского внешнеполитического ведомства, куда её вызвали ранее. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По его данным, дипломат провела внутри менее пяти минут и не стала отвечать на вопросы журналистов.

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Ранее сообщалось, что Бурду вызвали в МИД России 27 августа. В начале месяца в ведомстве обращали внимание на то, что Бухарест напрямую помогает Украине по военной и логистической линии. В частности, порт Джурджулешты, по данным российской стороны, служит перевалочным пунктом для грузов, среди которых есть и предназначенные для украинской армии.

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Вероника Бакумченко
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