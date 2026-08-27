Пять минут и ни слова: Румынский дипломат Бурда стремительно покинула МИД России

Временная поверенная в делах Румынии в России Лилиана Бурда вышла из здания российского внешнеполитического ведомства, куда её вызвали ранее. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По его данным, дипломат провела внутри менее пяти минут и не стала отвечать на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что Бурду вызвали в МИД России 27 августа. В начале месяца в ведомстве обращали внимание на то, что Бухарест напрямую помогает Украине по военной и логистической линии. В частности, порт Джурджулешты, по данным российской стороны, служит перевалочным пунктом для грузов, среди которых есть и предназначенные для украинской армии.