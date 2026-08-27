Заставить Россию сесть за стол переговоров по Украине силой не получится. Об этом написал в соцсети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Политик отреагировал на слова председателя Европейского совета Антониу Кошты. Тот заявлял, что европейские страны рассчитывают через давление вынудить Москву начать диалог по украинскому вопросу.

«Таким чиновникам нет места за любым столом переговоров, поскольку они напрямую вовлечены в это противостояние», — написал Мема.

По его словам, добиться от Москвы каких-либо шагов через принуждение невозможно. Финский политик считает, что для завершения конфликта нужно остановить масштабное перевооружение стран Евросоюза и отказать Киеву во вступлении в НАТО.

Ранее Армандо Мема заявлял, что отправной точкой для переговоров с Россией может стать отказ Украины от планов вступить в НАТО. По его словам, приостановка этого процесса — базовое условие для любых мирных переговоров, без которого диалог попросту невозможен. Он напомнил, что в июле генсек альянса Марк Рютте признал: сейчас у Киева нет шансов присоединиться к организации, поскольку США, Германия и ряд других стран против.