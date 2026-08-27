Море ещё тёплое, а цены уже упали: В АТОР рассказали, куда рвануть за 80 тысяч

Пляжный отдых заметно подешевел к началу осени — путёвку на двоих теперь можно найти по цене от 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По информации ассоциации, минимальная стоимость поездок с вылетом в период с 1 по 13 сентября упала почти на всех востребованных курортах. Заметнее всего за неделю сбавили в цене Объединённые Арабские Эмираты и Турция — на 23,1 и 17,6 процента соответственно.

Так, отдых у моря в Турции стартует от 80,8 тысячи рублей на двоих, а в ОАЭ — от 84,6 тысячи. Дороже обойдётся Египет — от 116,4 тысячи, Таиланд — от 121,7 тысячи, Хайнань — от 123 тысяч, а Вьетнам — от 152,9 тысячи рублей на двоих.

Ранее сообщалось, что «горящих туров» в Турцию в этом сезоне почти не осталось. По данным АТОР, туроператоры заблаговременно выкупили номера в отелях и места в самолётах, поэтому предложений в последний момент практически нет. Выгоднее всего покупать поездку заранее: цены на сентябрь были минимальными ещё весной, а к августу выросли примерно на 20 процентов, в отдельных отелях — на 40 и более. При этом октябрьские туры в Анталью сейчас на 15–20 процентов дешевле сентябрьских.