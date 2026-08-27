Концертный директор Савичевой опроверг повышение гонорара певицы до 3 млн рублей

Певица Юлия Савичева не стала брать больше денег за концерты после перехода к более тяжёлому звучанию и экстремальному вокалу. Информацию о повышении её гонорара до 3 млн рублей опроверг концертный директор артистки Александр Качан в беседе с Пятым каналом.

«Недостоверная (информация)», — заявил Качан.

Новый этап в творчестве певицы действительно вызвал оживлённые споры. Савичева стала активнее обращаться к рок-музыке и использовать экстремальные вокальные техники.

Ранее Life.ru со ссылкой на SHOT сообщал о якобы повышении гонорара Савичевой до 3 млн рублей после её перехода к рок-звучанию. Теперь представитель артистки эти сведения опроверг. Кстати, такое преображение сопровождалось волной хейта, из-за чего артистка даже ушла из соцсетей.