Тропический шторм «Лала» разворачивается к Камчатке

Сразу несколько тайфунов идут в сторону Китая, и один из них способен задеть Камчатку. Об этом рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС.

По её словам, в открытой части океана сейчас находится циклон, который пересекает линию перемены дат и превращается в тайфун. Речь идёт о тропическом шторме «Лала».

«Пока он направляется как будто бы к Камчатке», — сообщила Макарова.

Синоптик уточнила, что шторм, вероятнее всего, изменит свою природу. При этом он может усилить циклон, который пройдёт над полуостровом. По её словам, «Лала» подпитает его влагой и теплом, обострит фронтальный раздел, и в итоге на Камчатке ожидаются дожди.

Остальные тайфуны, как отметила специалист, движутся не в сторону Дальнего Востока, а в других направлениях. Один из них приближается к Шанхаю, а второй смещается на север от острова Хайнань и может выйти на полуостров Лэйчжоу.

Ранее из-за тайфуна «Нарра» на юге Китая пришлось эвакуировать около 54 тысяч человек. Наиболее сильный удар стихия нанесла по Гуанси-Чжуанскому автономному району. Более восьми тысяч человек разместили во временных убежищах, а на нескольких реках уровень воды превысил опасные отметки. Особенно тяжёлая обстановка сложилась в округе Чунцзо, где спасатели вывозили людей из затопленных кварталов на лодках.