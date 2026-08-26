До 400 тысяч на семью: Власти компенсируют томаринцам ущерб от мощного циклона

Жители Томари на Сахалине, чьё имущество пострадало во время мощного циклона, получат денежные компенсации. Выплаты поручено провести до конца недели, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на заседании штаба по ликвидации последствий стихии.

«До конца недели необходимо оказать помощь людям — выплатить положенные средства. Если нужно помочь материалами, значит, будем помогать и материалами», — заявил глава региона.

Размер помощи зависит от масштаба ущерба. При частичной утрате имущества предусмотрена выплата 75 тысяч рублей на человека, но не более 150 тысяч рублей на семью. Если жильё и имущество утрачены полностью, одному пострадавшему могут выплатить до 150 тысяч рублей, а максимальная сумма для семьи составит 400 тысяч.

Сейчас специалисты продолжают обход домов и оценивают последствия подтопления. По словам главы Томаринского муниципального округа Ольги Манжары, из 16 поступивших заявлений о затоплении жилых помещений девять уже получили подтверждение.

Кроме того, протечки обнаружили в 26 квартирах. Ситуацию власти не оценивают как критическую: помещения уже просыхают, однако работа с пострадавшими семьями продолжится. Ещё 35 домов предстоит обследовать.

Мощный циклон обрушился на Томаринский район 24 августа. Река Томаринка вышла из берегов, а уровень воды превысил пять метров. Вода зашла в жилые дома, затопила дороги и дачные участки. Из-за стихии нарушилась работа двух водозаборов, поэтому жителям организовали подвоз питьевой воды. Для восстановления территории регион также выделил мотопомпы, тепловые пушки и генераторы.

Ранее Life.ru рассказывал, как мощный циклон привёл к подтоплениям сразу в нескольких районах Сахалина. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась именно в Томари, где река вышла из берегов и вода добралась до жилых домов.