Тайфун «Нарра» затопил юг Китая: из опасных районов эвакуировали 54 тысячи человек

Около 54 тысяч человек пришлось эвакуировать из-за масштабных наводнений, вызванных тайфуном «Нарра» на юге Китая. Сильнее всего стихия ударила по Гуанси-Чжуанскому автономному району, сообщает Центральное телевидение Китая.

Из числа эвакуированных 8087 человек разместили во временных убежищах. На 20 гидрологических постах, расположенных на 15 реках региона, уровень воды превысил предупреждающие отметки.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в городском округе Чунцзо. Кадры с воздуха показывают затопленные улицы и жилые кварталы, а спасатели на лодках вывозят людей из районов, оказавшихся под водой.

«Нарра» несколько дней находился в районе залива Бэйбу, из-за чего на Гуанси, Хайнань и Гуандун обрушились продолжительные ливни. Синоптики предупреждают, что сильные осадки на юге Китая сохранятся как минимум до среды.

Из-за тайфуна Китай также отложил запуск автоматической лунной станции «Чанъэ-7» с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Власти заявили, что аппарат пока не соответствует условиям для старта.