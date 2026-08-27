«Я терпел — и ты справишься»: Почему отцы заставляют детей носить свою «неудачную» фамилию

Отказ мужчины менять неблагозвучную фамилию может быть связан не только с привязанностью к роду, но и с пережитым в детстве опытом насмешек. Иногда человек бессознательно заставляет собственных детей пройти тот же путь, объяснила клинический и семейный психолог Лилия Гладких в беседе с РИАМО.

Одна из причин — традиционное представление о продолжении династии. Для мужчины фамилия отца, деда и прадеда становится частью семейной идентичности, которую он не хочет прерывать. Дополняет это убеждение, что даже смешное или неудачно звучащее имя можно прославить собственными достижениями.

Сложнее ситуация, когда самого мужчину в детстве дразнили из-за фамилии. По словам психолога, тогда может включаться установка: раз он выдержал насмешки, значит, справиться должны и его дети.

«Если я это перенёс и выстоял, то почему мои дети должны этого избежать? Почему мой сын не может переносить это так же мужественно, как и я?» — описала специалист один из возможных внутренних сценариев.

Есть и другой механизм: согласившись избавить ребёнка от проблемной фамилии, взрослому пришлось бы признать, что и его собственных детских страданий можно было избежать. Это способно восприниматься как обесценивание пережитого и вызвать жёсткое сопротивление.

В итоге фамилия, по оценке Гладких, иногда превращается в своеобразную проверку любви: семья должна принять её вместе со всеми неудобствами. Ребёнок же рискует стать участником непрожитого родительского конфликта, хотя отец вовсе не обязательно сознательно хочет причинить ему вред.

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