«Вообще не вижу денег»: Актёр Прытков не чувствует роста доходов из-за жены и собаки
Актёр Денис Прытков признался, что не чувствует роста своих доходов
Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Актёр Денис Прытков признался, что практически не ощущает роста собственных доходов: заработанное быстро уходит на семейные расходы. Артист обеспечивает супругу и собаку, а в будущем надеется стать отцом, рассказал он Пятому каналу.
Актёр Денис Прытков признался, что не чувствует рост доходов. Видео © Пятый канал
«Я вообще не вижу своих денег. Я прокармливаю свою жену и собаку, дай Бог в будущем ребёнка. И я понимаю, что этих денег не вижу и не чувствую, что я вырос как-то», — признался Прытков.
По словам артиста, финансовая нестабильность для актёрской профессии — обычная реальность. Он привёл в пример талантливых коллег Даниила Пестыкова, Ивана Кириллова и Тимофея Елецкого, которые сейчас остаются без съёмок. Сам Прытков тоже проходил через периоды простоя и тогда искал другие способы заработать.
Актёр старается заранее готовиться к возможному исчезновению проектов. При этом он считает неправильным хвататься ради денег за любую предложенную роль: временное отсутствие съёмок лучше пережить достойно и при необходимости найти стороннюю подработку, не поступаясь собственными принципами.
Ранее Life.ru актриса Ольга Дибцева рассказывала о непростом балансе между семьёй и актёрской карьерой. Артистка признавалась, что не представляет себя без профессии и продолжает сниматься, совмещая работу с воспитанием детей.
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