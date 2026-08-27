«Вообще не вижу денег»: Актёр Прытков не чувствует роста доходов из-за жены и собаки

Актёр Денис Прытков признался, что практически не ощущает роста собственных доходов: заработанное быстро уходит на семейные расходы. Артист обеспечивает супругу и собаку, а в будущем надеется стать отцом, рассказал он Пятому каналу.

Актёр Денис Прытков признался, что не чувствует рост доходов. Видео © Пятый канал

«Я вообще не вижу своих денег. Я прокармливаю свою жену и собаку, дай Бог в будущем ребёнка. И я понимаю, что этих денег не вижу и не чувствую, что я вырос как-то», — признался Прытков.

По словам артиста, финансовая нестабильность для актёрской профессии — обычная реальность. Он привёл в пример талантливых коллег Даниила Пестыкова, Ивана Кириллова и Тимофея Елецкого, которые сейчас остаются без съёмок. Сам Прытков тоже проходил через периоды простоя и тогда искал другие способы заработать.

Актёр старается заранее готовиться к возможному исчезновению проектов. При этом он считает неправильным хвататься ради денег за любую предложенную роль: временное отсутствие съёмок лучше пережить достойно и при необходимости найти стороннюю подработку, не поступаясь собственными принципами.

Ранее Life.ru актриса Ольга Дибцева рассказывала о непростом балансе между семьёй и актёрской карьерой. Артистка признавалась, что не представляет себя без профессии и продолжает сниматься, совмещая работу с воспитанием детей.