Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 августа, 08:56

Проректор МГИМО с сыном исчезли за границей: Их ищут по делу о махинациях

Проректора МГИМО Кузьмину и её сына объявили в розыск за мошенничество

Обложка © Telegram / МГИМО Официально

Обложка © Telegram / МГИМО Официально

Проректор МГИМО по финансово-экономическим вопросам Наталия Кузьмина и её сын Энвер попали в розыск. Их подозревают в крупном мошенничестве, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Речь идёт о махинациях в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park в столичном районе Хамовники. По версии следствия, Кузьмины выстроили схему по выводу нежилых помещений. Как утверждают собеседники издания, для этого могли задействовать связанные с ними фирмы, чтобы получить контроль над имуществом, которое нельзя было держать в личной собственности.

Всего в деле фигурируют около 80 объектов. Часть из них нужна для обслуживания самого дома и размещения инженерных систем, то есть должна работать на весь комплекс. Однако эти помещения, по данным источников, оформили на частных владельцев и затем стали продавать.

Заявление в полицию подало товарищество собственников недвижимости «Дом на Ефремова». Оно пришло на смену компании «Реставрация-Н+», которую собеседники издания связывают с подозреваемыми. Новое товарищество провело проверку и обнаружило, что ряд объектов оказался в частных руках.

Наталии и Энверу Кузьминым обвинения предъявили заочно. По информации издания, они сейчас находятся за рубежом и вину отрицают. Дело ведёт Главное следственное управление столичной полиции.

Суд заочно дал братьям Ананьевым по 8 лет за хищение 39 млрд рублей
Суд заочно дал братьям Ананьевым по 8 лет за хищение 39 млрд рублей

Также ранее из Вьетнама в Россию депортировали двух россиян, которых искали по делу о крупном мошенничестве. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Мужчин передали сотрудникам НЦБ Интерпола в аэропорту Камрань. По данным ведомства, в 2022–2023 годах они заключили фиктивные договоры на поставку оборудования с вузом в Красноярском крае, не выполнили условия и присвоили деньги — ущерб превысил 12 миллионов рублей.

Больше новостей о громких уголовных делах, судах и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • мгимо
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar