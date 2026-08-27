Проректор МГИМО с сыном исчезли за границей: Их ищут по делу о махинациях

Проректор МГИМО по финансово-экономическим вопросам Наталия Кузьмина и её сын Энвер попали в розыск. Их подозревают в крупном мошенничестве, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Речь идёт о махинациях в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park в столичном районе Хамовники. По версии следствия, Кузьмины выстроили схему по выводу нежилых помещений. Как утверждают собеседники издания, для этого могли задействовать связанные с ними фирмы, чтобы получить контроль над имуществом, которое нельзя было держать в личной собственности.

Всего в деле фигурируют около 80 объектов. Часть из них нужна для обслуживания самого дома и размещения инженерных систем, то есть должна работать на весь комплекс. Однако эти помещения, по данным источников, оформили на частных владельцев и затем стали продавать.

Заявление в полицию подало товарищество собственников недвижимости «Дом на Ефремова». Оно пришло на смену компании «Реставрация-Н+», которую собеседники издания связывают с подозреваемыми. Новое товарищество провело проверку и обнаружило, что ряд объектов оказался в частных руках.

Наталии и Энверу Кузьминым обвинения предъявили заочно. По информации издания, они сейчас находятся за рубежом и вину отрицают. Дело ведёт Главное следственное управление столичной полиции.

Также ранее из Вьетнама в Россию депортировали двух россиян, которых искали по делу о крупном мошенничестве. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Мужчин передали сотрудникам НЦБ Интерпола в аэропорту Камрань. По данным ведомства, в 2022–2023 годах они заключили фиктивные договоры на поставку оборудования с вузом в Красноярском крае, не выполнили условия и присвоили деньги — ущерб превысил 12 миллионов рублей.