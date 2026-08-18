Суд заочно дал братьям Ананьевым по 8 лет за хищение 39 млрд рублей

Лефортовский суд Москвы заочно приговорил бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых к восьми годам колонии общего режима каждого. Их признали виновными по делу о хищении более 39 млрд рублей из кредитной организации.

Помимо лишения свободы, каждому назначен штраф в 700 тысяч рублей. Суд также постановил солидарно взыскать с братьев свыше 39 млрд рублей в счёт возмещения ущерба Промсвязьбанку и банку «Траст».

По версии следствия, с 2012 по 2017 год Ананьевы вместе с другими участниками группы использовали контроль над банком для выдачи заведомо невозвратных кредитов, открытия кредитных линий и заключения других сделок с подконтрольными российскими и зарубежными компаниями. Полученные средства затем переводились в связанные структуры, в том числе через кипрский филиал ПСБ.

Алексей и Дмитрий Ананьевы находятся за пределами России и объявлены в международный розыск, поэтому уголовное дело рассматривалось без их участия.

Защита Алексея Ананьева с выводами суда не согласилась. Его адвокат Дина Тюрина заявила, что сторона обвинения не представила доказательств совершения её подзащитным преступления, и сообщила о намерении обжаловать приговор.

Параллельно Лефортовский суд рассматривает ещё одно уголовное дело в отношении братьев. В нём им в зависимости от эпизодов вменяют мошенничество, растрату, злоупотребление полномочиями и легализацию денежных средств. Эти обвинения пока не привели к приговору.

Ранее Life.ru сообщал, что в рамках расследования уголовного дела было арестовано имущество бывших руководителей Промсвязьбанка на сумму около 97 млрд рублей. Под обеспечительные меры попали недвижимость, земельные участки и средства на счетах, в том числе зарубежных.