Сборные Италии и Германии сыграли самый долгий сет в истории волейбола

Сборные Италии и Германии по волейболу выдали самый затяжной сет в истории игры. Первая партия товарищеского противостояния растянулась на 130 розыгрышей и завершилась победой немцев со счётом 66:64. Несмотря на столь изнурительное начало, итальянская команда сумела переломить ход встречи и вырвать итоговую победу в пятисетовом поединке.

Ранее в матче Лиги наций Аргентина обыграла Польшу в первом сете со счётом 50:48. Этот результат стал рекордным для игр национальных сборных. До этого рекорд принадлежал матчу чемпионата Южной Кореи 2013 года, где была зафиксирована партия 56:54.

Международная федерация волейбола ранее обнародовала план возвращения российских сборных на мировую арену. Первым шагом станет участие мужской и женской команд в Лиге наций 2027 года. Для интеграции россиян, а также победителей отборочных турниров — женской сборной Словении и мужской команды Финляндии — формат соревнований временно расширят с 18 до 19 участников как у мужчин, так и у женщин. Исключение позволит всем трём сборным выступить в следующем розыгрыше турнира.