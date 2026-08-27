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Регион
27 августа, 09:00

Сборные Италии и Германии сыграли самый долгий сет в истории волейбола

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Сборные Италии и Германии по волейболу выдали самый затяжной сет в истории игры. Первая партия товарищеского противостояния растянулась на 130 розыгрышей и завершилась победой немцев со счётом 66:64. Несмотря на столь изнурительное начало, итальянская команда сумела переломить ход встречи и вырвать итоговую победу в пятисетовом поединке.

Ранее в матче Лиги наций Аргентина обыграла Польшу в первом сете со счётом 50:48. Этот результат стал рекордным для игр национальных сборных. До этого рекорд принадлежал матчу чемпионата Южной Кореи 2013 года, где была зафиксирована партия 56:54.

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Международная федерация волейбола ранее обнародовала план возвращения российских сборных на мировую арену. Первым шагом станет участие мужской и женской команд в Лиге наций 2027 года. Для интеграции россиян, а также победителей отборочных турниров — женской сборной Словении и мужской команды Финляндии — формат соревнований временно расширят с 18 до 19 участников как у мужчин, так и у женщин. Исключение позволит всем трём сборным выступить в следующем розыгрыше турнира.

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Наталья Демьянова
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