Евро торгуется выше 100 рублей впервые за пять месяцев

Сегодня, 27 августа 2026 года, российский межбанковский валютный рынок продемонстрировал заметную динамику. По данным торгов, курс евро превысил отметку в 100 рублей, достигнув значения 100,006 руб. (рост на 1,69%). Подобная картина наблюдалась на рынке в последний раз 19 марта 2026 года.

Одновременно с этим фиксируется укрепление американской валюты. Курс доллара на межбанке поднялся на 1,65%, достигнув уровня 85,79 руб. К 11:16 по московскому времени котировки стабилизировались на этих значениях. Эксперты продолжают следить за волатильностью рынка, так как текущие показатели указывают на заметное изменение тренда по сравнению с предшествующими месяцами.

С 31 августа на валютном рынке ожидается несколько событий, которые зададут новый вектор движения курсу доллара. Чего ждут экономисты и сколько будет стоить рубль — в материале Life.ru.