Материнство — на потом: Россиянки приносят клиникам миллиарды на «заморозке молодости»

Российские женщины всё чаще откладывают материнство с помощью криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов. За последние два года спрос на такие процедуры вырос примерно на 150%, а частные клиники ежегодно зарабатывают на тренде порядка 3-5 млрд рублей.

По данным Baza, полный цикл заморозки яйцеклеток сейчас в среднем обходится в 200–300 тысяч рублей. Криоконсервация до 20 эмбрионов стоит около 50–90 тысяч рублей, а забор и сохранение тканей яичника — от 80 до 190 тысяч рублей.

Помимо репродуктивного материала россияне сохраняют собственную плазму на случай серьёзной кровопотери и стволовые клетки, которые в будущем могут использоваться при лечении тяжёлых заболеваний. Ткани яичников также замораживают для возможного восстановления репродуктивной функции.

По словам опрошенных изданием специалистов клиник, чаще всего к криоконсервации прибегают женщины 25–40 лет. Среди них много обеспеченных пациенток, сосредоточенных на карьере и не состоящих в отношениях. Одной из распространённых причин становится страх не успеть родить из-за отсутствия подходящего партнёра.

Отдельная категория — женщины, которые пока психологически не готовы становиться матерями и опасаются, что не справятся с родительством в 25-35 лет. Репродуктологи также отмечают тенденцию к более раннему снижению женской фертильности: если прежде условной границей считались 40-45 лет, то теперь проблемы всё чаще начинают проявляться уже в 32-36 лет.

Ранее акушер-гинеколог Марзи Абдуллаева рассказала, что женщинам рекомендуется планировать новую беременность не раньше чем через год после предыдущих родов. По её словам, слишком короткий интервал не даёт организму полноценно восстановиться и может привести к дефициту необходимых питательных веществ.