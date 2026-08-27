Кремль высказался о новом раунде переговоров с Киевом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии данных о датах проведения очередного этапа российско-украинских переговоров. По словам представителя Кремля, на текущий момент конкретные планы по возобновлению диалога отсутствуют.

«Не располагаю какой-либо информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

При этом Москва по-прежнему готова продолжать диалог по украинскому урегулированию. По словам Пескова, российская сторона сохраняет открытость к дальнейшим мирным переговорам.

Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* выступил с заявлением о перспективах дипломатического урегулирования. По его мнению, новые перегворы могут состояться в ближайшем времени.

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