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27 августа, 09:23

Кремль высказался о новом раунде переговоров с Киевом

Песков: Кремль пока не знает сроков нового раунда переговоров с Киевом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии данных о датах проведения очередного этапа российско-украинских переговоров. По словам представителя Кремля, на текущий момент конкретные планы по возобновлению диалога отсутствуют.

«Не располагаю какой-либо информацией о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда переговоров», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

При этом Москва по-прежнему готова продолжать диалог по украинскому урегулированию. По словам Пескова, российская сторона сохраняет открытость к дальнейшим мирным переговорам.

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*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Наталья Демьянова
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