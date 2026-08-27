В Екатеринбурге арестовали экс-чиновницу Минздрава за посредничество во взятке

В Екатеринбурге арестовали бывшую начальницу отдела санаторно-курортной и паллиативной помощи, реабилитации свердловского Минздрава Юлию Боришполь. Её обвиняют в посредничестве при передаче крупной взятки, сообщает URA.ru.

Из регионального Минздрава Боришполь уволилась около двух месяцев назад. При этом на сайте министерства её имя всё ещё указано в качестве руководителя профильного отдела.

Кировский районный суд ранее заключил экс-чиновницу под стражу. Ей вменяют пункт «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ — посредничество во взяточничестве в крупном размере. В областной суд защита обратилась с апелляцией на избранную меру пресечения.

Незадолго до задержания Боришполь перешла в частную «Клинику Фомина», где около месяца занимала должность главного врача. По образованию она медик, имеет специализации в урологии, детской урологии-андрологии, физиотерапии и организации здравоохранения.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге родственника бывшего вице-губернатора Игоря Албина приговорили к 10 годам колонии строгого режима за коррупцию. По версии следствия, Александр Албин, работая в «Мостотресте», собирал с подчинённых ежемесячные взносы за покровительство — всего около 6,5 млн рублей.