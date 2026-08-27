СК возбудил дело по факту взрыва автомобиля в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после возгорания автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В результате происшествия один человек погиб, ещё один был госпитализирован.

«Возбуждено уголовное дело по факту возгорания автомобиля в Пушкинском районе, в результате которого пострадали два человека: один скончался, второй госпитализирован с травмами», — сообщает Главное следственное управления СК по Петербургу.

На месте работают следователи. Они проводят осмотр территории и фиксируют обстоятельства произошедшего.

В ближайшее время специалисты назначат необходимые судебные экспертизы. Следствию предстоит установить причины возгорания и полную картину случившегося.

Напомним, днём 27 августа в петербургской Славянке взорвался китайский кроссовер Geely. Взрыв произошёл сразу после того, как водитель завёл двигатель. В результат погиб 53-летний мужчина, а находившаяся в машине пассажирка серьёзно пострадала. Сейчас она в реанимации в тяжёлом состоянии. Также взрывной волной повредило машины, которые были припаркованы рядом.