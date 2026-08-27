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Регион
27 августа, 09:55

В Европе предположили, когда Донбасс полностью перейдёт под контроль России

Die Welt: Украина может лишиться всего Донбасса к 2027 году

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

Украина рискует потерять весь Донбасс к 2027 году. Об этом со ссылкой на источники в европейских спецслужбах сообщила газета Die Welt.

По данным издания, российские войска способны выйти к предместьям Краматорска и Славянска уже в начале следующего года. Именно эти два города журналисты называют опорой последней крупной линии обороны Украины в регионе.

По сведениям Die Welt, схожего мнения придерживаются и командиры бригад ВСУ. Они допускают, что у российской армии в целом хватает сил, чтобы взять под контроль всю территорию Донбасса.

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Незадолго до этого в ДНР рассказали, что украинское командование усиливает свои позиции в Славянске и Краматорске, перебрасывая туда новые подразделения. Военный эксперт Виталий Киселёв отметил рост активности противника на этом направлении и упомянул ожесточённое сопротивление ВСУ, массовое применение беспилотников и переброску пехоты. По его оценке, данные о потерях украинских военных при этом серьёзно занижаются.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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