Украина рискует потерять весь Донбасс к 2027 году. Об этом со ссылкой на источники в европейских спецслужбах сообщила газета Die Welt.

По данным издания, российские войска способны выйти к предместьям Краматорска и Славянска уже в начале следующего года. Именно эти два города журналисты называют опорой последней крупной линии обороны Украины в регионе.

По сведениям Die Welt, схожего мнения придерживаются и командиры бригад ВСУ. Они допускают, что у российской армии в целом хватает сил, чтобы взять под контроль всю территорию Донбасса.

Незадолго до этого в ДНР рассказали, что украинское командование усиливает свои позиции в Славянске и Краматорске, перебрасывая туда новые подразделения. Военный эксперт Виталий Киселёв отметил рост активности противника на этом направлении и упомянул ожесточённое сопротивление ВСУ, массовое применение беспилотников и переброску пехоты. По его оценке, данные о потерях украинских военных при этом серьёзно занижаются.