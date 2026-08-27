Жёсткий ответ: ПВО России «приземлила» почти 600 вражеских дронов

Министерство обороны России опубликовало свежие данные о работе подразделений противовоздушной обороны. За минувшие сутки расчеты перехватили и нейтрализовали внушительное количество воздушных целей, пытавшихся атаковать позиции войск и объекты инфраструктуры.

Ведомство подтвердило ликвидацию 19 управляемых авиационных бомб. Также в списке уничтоженных целей значатся 2 реактивных снаряда, выпущенных из американских установок HIMARS.

Основной объем перехватов пришелся на беспилотную авиацию. Как отметили в сводке, «средствами противовоздушной обороны сбиты... 591 беспилотный летательный аппарат самолётного типа». Это существенно усложняет ведение разведки и корректировку огня для украинских подразделений.

С начала боевых действий общий объем потерь техники противника достиг колоссальных значений. На текущий момент счет уничтоженных БПЛА превысил 220 тысяч единиц.

В списке ликвидированного вооружения значатся 674 самолёта и 284 вертолёта. Зенитные ракетные комплексы, танки и бронемашины также исчисляются тысячами, что свидетельствует о системном подходе к демилитаризации.

В военном ведомстве подчеркивают, что работа по выявлению и нейтрализации вражеских средств поражения продолжается в круглосуточном режиме. Это позволяет минимизировать риски для гражданских объектов и личного состава.

Напомним, минувшей ночью ВС РФ провели массированную атаку по территории Украины. Для выполнения боевых задач применялось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные дроны.