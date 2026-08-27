«Ему грозила гибель»: В МИД объяснили решение принять Асада в России

Решение принять бывшего президента Сирии Башара Асада и членов его семьи в России было продиктовано исключительно гуманитарными соображениями и не имело политической подоплёки. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Никакой политической подоплёки в его приёме в нашей стране не было и нет. Оно принималось исходя из сугубо гуманитарных соображений, драматических условий смены власти в Сирии, ему и членам его семьи грозила гибель», — сказала дипломат.

Так Захарова ответила на вопрос о том, может ли Москва выдать Асада новым сирийским властям после решения суда страны о заочном смертном приговоре

Напомним, в Сирии бывший президент Башар Асад был заочно приговорён к смертной казни. Суд признал экс-главу государства виновным в преступлениях против человечности и на этом основании вынес смертный приговор. Отмечается, что Асад занимал пост президента с июля 2000 года, сменив отца Хафеза Асада, а его правление завершилось в декабре 2024 года после масштабной наступательной операции оппозиционных сил, которые вошли в Дамаск и объявили о падении правительства.