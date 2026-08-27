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27 августа, 10:08

Политолог раскрыл, какая страна затягивает всю Европу в войну с Россией

Политолог Дудаков предупредил о риске войны Европы с Россией из-за Британии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Политика Великобритании в отношении Украины способна приблизить неконтролируемую эскалацию и перенести конфликт на европейскую территорию. Наибольшую угрозу представляет поддержка Лондоном поставок оружия Киеву и ударов вглубь России, считает политолог-американист Малек Дудаков, слова которого приводит NEWS.ru.

По мнению специалиста, западным странам следует адресовать предупреждения о последствиях дальнейшего обострения прежде всего сторонникам ужесточения курса внутри самой Европы. Особую роль в этом процессе он отвёл Великобритании, которая активно выступает за продолжение военной помощи Киеву.

Дудаков считает, что подобная линия постепенно повышает вероятность ситуации, когда дальнейшее развитие событий станет трудно контролировать и противостояние выйдет за нынешние географические рамки.

«Хотелось бы, чтобы этого не случилось, но европейцы сейчас сами поступают так, чтобы превратить всё это в самосбывающееся предсказание», — отметил Дудаков.

По его оценке, именно последовательное расширение военной поддержки Украины и одобрение дальних ударов создают дополнительные риски для европейской безопасности. При этом политолог выразил надежду, что сценария прямого большого столкновения всё же удастся избежать.

Лавров: РФ может рассматривать Великобританию как участницу конфликта
Лавров: РФ может рассматривать Великобританию как участницу конфликта

Ранее Life.ru сообщал, что российское посольство в Лондоне вынесло предупреждение после применения британских беспилотников для ударов вглубь России. В диппредставительстве заявили, что дальнейшее вовлечение Великобритании в конфликт может иметь для неё последствия.

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Владимир Озеров
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