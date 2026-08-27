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27 августа, 09:54

Хватит на всех: Российские удары накрыли 145 районов, не оставив шансов ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили объекты противника в 145 районах

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Министерство обороны России отчиталось об успешном поражении военных целей на территории Украины. Под огнём оказались объекты противника в 145 районах, задействованы авиация, ракетные части и артиллерия.

Основной целью стала критически важная логистика: транспортные узлы, портовая инфраструктура и объекты топливно-энергетического сектора. Эти узлы обеспечивали снабжение украинских группировок, теперь их работа существенно затруднена.

Серьёзный урон нанесён производственным мощностям. В оборонном ведомстве уточнили: «нанесено поражение... цехам сборки беспилотных летательных аппаратов». Нейтрализация подобных площадок снижает возможности противника по выпуску средств разведки и атаки.

Огневой налёт затронул и места временного размещения личного состава. Удары пришлись по пунктам дислокации ВСУ, где находились иностранные наёмники.

Операция привела к масштабной детонации — уничтожены склады с боеприпасами. Ликвидация данных хранилищ серьезно ограничивает интенсивность огня украинских подразделений на линии фронта.

В российском ведомстве подчеркнули, что подобные комплексные налёты продолжатся. Командование нацелено на методичное подавление военного потенциала противника.

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Также минувшей ночью ВС РФ провели массированную атаку по территории Украины. Для выполнения боевых задач применялось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные дроны.

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Оксана Попова
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