Министерство обороны России отчиталось об успешном поражении военных целей на территории Украины. Под огнём оказались объекты противника в 145 районах, задействованы авиация, ракетные части и артиллерия.

Основной целью стала критически важная логистика: транспортные узлы, портовая инфраструктура и объекты топливно-энергетического сектора. Эти узлы обеспечивали снабжение украинских группировок, теперь их работа существенно затруднена.

Серьёзный урон нанесён производственным мощностям. В оборонном ведомстве уточнили: «нанесено поражение... цехам сборки беспилотных летательных аппаратов». Нейтрализация подобных площадок снижает возможности противника по выпуску средств разведки и атаки.

Огневой налёт затронул и места временного размещения личного состава. Удары пришлись по пунктам дислокации ВСУ, где находились иностранные наёмники.

Операция привела к масштабной детонации — уничтожены склады с боеприпасами. Ликвидация данных хранилищ серьезно ограничивает интенсивность огня украинских подразделений на линии фронта.

В российском ведомстве подчеркнули, что подобные комплексные налёты продолжатся. Командование нацелено на методичное подавление военного потенциала противника.

Также минувшей ночью ВС РФ провели массированную атаку по территории Украины. Для выполнения боевых задач применялось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные дроны.