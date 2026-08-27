«Подсмотрели у спортсменов»: Бойцы СВО учатся сбивать БПЛА по принципу стрельбы по тарелкам

Российские военнослужащие используют на передовой VR-симулятор для отработки борьбы с беспилотниками. За основу разработчики учебного центра «Гагарин» взяли подготовку спортсменов-стендовиков, рассказал NEWS.ru разведчик бригады «Терек» с позывным Остап.

«Они подсмотрели у спортсменов-стендовиков, которые из ружья 12-го калибра стреляют по тарелкам», — пояснил военнослужащий.

Разработчики обратили внимание, что летящая из метательной машинки тарелка по характеру движения напоминает приближающийся к человеку беспилотник. Эту механику перенесли в виртуальную среду и загрузили в программу модели различных дронов.

Тренажёр позволяет бойцам регулярно поддерживать навыки и отрабатывать реакцию без расхода боеприпасов. По словам Остапа, такие комплексы уже применяются на разных участках линии боевого соприкосновения.

Одними виртуальными занятиями подготовка не ограничивается. Военнослужащие также проводят соревнования и тренировки с настоящими гладкоствольными ружьями 12-го калибра, совершенствуя навыки поражения движущихся воздушных целей.

Ранее Life.ru рассказывал, как российский боец с позывным Утёс в лобовой атаке сбил ударный дрон «Хорнет» ВСУ, который шёл прямо на позиции его подразделения. По словам военнослужащего, беспилотник сначала летел на высоте до 100 метров, затем резко снизился и пошёл навстречу бойцам.