Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 августа, 10:10

«Подсмотрели у спортсменов»: Бойцы СВО учатся сбивать БПЛА по принципу стрельбы по тарелкам

Боец Остап: Бойцы СВО тренируются сбивать беспилотники с помощью VR-симуляторов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Российские военнослужащие используют на передовой VR-симулятор для отработки борьбы с беспилотниками. За основу разработчики учебного центра «Гагарин» взяли подготовку спортсменов-стендовиков, рассказал NEWS.ru разведчик бригады «Терек» с позывным Остап.

«Они подсмотрели у спортсменов-стендовиков, которые из ружья 12-го калибра стреляют по тарелкам», — пояснил военнослужащий.

Разработчики обратили внимание, что летящая из метательной машинки тарелка по характеру движения напоминает приближающийся к человеку беспилотник. Эту механику перенесли в виртуальную среду и загрузили в программу модели различных дронов.

Тренажёр позволяет бойцам регулярно поддерживать навыки и отрабатывать реакцию без расхода боеприпасов. По словам Остапа, такие комплексы уже применяются на разных участках линии боевого соприкосновения.

Одними виртуальными занятиями подготовка не ограничивается. Военнослужащие также проводят соревнования и тренировки с настоящими гладкоствольными ружьями 12-го калибра, совершенствуя навыки поражения движущихся воздушных целей.

Казаки бригады «Терек» учатся сбивать дроны-камикадзе из гладкоствольного оружия
Казаки бригады «Терек» учатся сбивать дроны-камикадзе из гладкоствольного оружия

Ранее Life.ru рассказывал, как российский боец с позывным Утёс в лобовой атаке сбил ударный дрон «Хорнет» ВСУ, который шёл прямо на позиции его подразделения. По словам военнослужащего, беспилотник сначала летел на высоте до 100 метров, затем резко снизился и пошёл навстречу бойцам.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar