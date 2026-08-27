МЧС на шести лапках: Тараканов превратили в киборгов-спасателей

Австралийские исследователи разработали тараканов-киборгов, которые в будущем смогут искать людей под завалами после землетрясений и других катастроф. Насекомых оснащают миниатюрными камерами, электроникой и системой для введения лекарств пострадавшим, пишет The Guardian.

В основу проекта легли гигантские роющие тараканы Macropanesthia rhinoceros, обитающие на севере Квинсленда. На их тело устанавливают лёгкое оборудование, позволяющее дистанционно направлять насекомое и получать изображение из труднодоступных мест. Дополнительно инженеры создали специальный мини-инъектор, который можно активировать удалённо.

Разработчики рассчитывают, что такие «параборги» смогут проникать туда, куда спасателю или обычному роботу добраться слишком сложно: в узкие полости разрушенных зданий, пещеры и пространства, заваленные обломками. После обнаружения человека насекомое сможет не только передать его координаты, но и доставить экстренную медицинскую помощь до прибытия спасателей.

Во время испытаний система показала высокую точность. При нахождении таракана не дальше 15 сантиметров от цели инъекция была успешно выполнена в 95% случаев. Полный цикл — самостоятельное перемещение к нужной точке, правильное позиционирование и введение препарата — завершился успешно в 72% тестов.

Учёные подчёркивают, что ключевые медицинские решения при этом останутся за человеком. Самих насекомых во время установки электродов и микрочипов обезболивают, а после снятия оборудования продолжительность их жизни, по данным исследователей, не отличается от обычной.

В перспективе специалисты хотят создавать целые отряды таких киборгов, где разные особи будут выполнять отдельные задачи — от разведки и поиска пострадавших до доставки помощи. По оценке разработчиков, реальные спасательные подразделения из насекомых могут появиться в течение ближайших пяти–десяти лет.

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