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27 августа, 10:25

«Дамаску нужна опора»: Реорганизацию военных баз РФ в Сирии назвали техническим вопросом

Политолог Гущин: Реорганизация баз в Сирии не означает снижение их значения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Возможная реорганизация российских объектов в Хмеймиме и Тартусе не означает ослабления сотрудничества Москвы и Дамаска. Конкретное устройство баз вторично по сравнению с заинтересованностью двух стран в сохранении взаимодействия, заявил востоковед и политолог Олег Гущин в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, вопрос о количестве объектов, их структуре и подчинении носит прежде всего технический характер. Куда важнее, считает он, что Сирии по-прежнему необходим сильный внешний партнёр, а связи Москвы и Дамаска формировались ещё в советский период.

По словам эксперта, вопрос с военными базами России в Сирии носит скорее технический характер.

«Будет одна база, две базы, как они будут подчиняться. Сирийцам нужно иметь опору. И этой опорой всегда были мы с советских времён», — заявил Гущин.

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Ранее Life.ru сообщал о подписании Россией и Сирией меморандума о будущем Хмеймима и Тартуса. Документ определил дальнейший формат использования ключевых объектов российского присутствия в республике и закрепил условия взаимодействия сторон.

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Владимир Озеров
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