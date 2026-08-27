Бесплатный участок от государства: кому положен и как получить землю в 2026 году

В России в 2026 году отдельные категории граждан смогут бесплатно получить земельные участки от государства. В список входят многодетные семьи, Герои Советского Союза и России, а также некоторые другие льготники, пишет РИА «Новости» со ссылкой на юристов.

При этом единых условий для всей страны нет. Порядок выделения земли, требования к заявителям и возможность заменить участок другой мерой поддержки определяют власти конкретных регионов.

Одной из основных категорий остаются семьи с тремя и более детьми. Согласно Земельному кодексу РФ, они имеют право на бесплатное получение участка, однако правила оформления устанавливают субъекты страны.

Юристы отмечают, что в некоторых регионах от семей могут потребовать подтверждение нуждаемости или постановку на специальный учёт.

«Очередность получения, размер участка и возможность заменить землю иной мерой поддержки определяются законом конкретного субъекта РФ», — рассказал руководитель корпоративной практики юридической компании a.t. Legal Олег Карьков.

В ряде регионов вместо земли предусмотрены денежные выплаты или сертификаты. Например, в Московской области многодетные семьи могут получить около 400 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге действует земельный сертификат с ежегодной индексацией.

При этом в некоторых субъектах по-прежнему предоставляют именно участки. Эксперты советуют проверять актуальные правила в своём регионе, поскольку условия и размеры выплат могут меняться.

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