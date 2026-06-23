Как не стать обманутым дольщиком: Пошаговая инструкция по проверке застройщика от адвоката

При покупке квартиры в новостройке низкая цена и красивая реклама часто скрывают серьёзные риски. Чтобы не стать обманутым дольщиком, важно на этапе выбора распознать недобросовестного застройщика. Об этом рассказал Life.ru адвокат Михаил Сазанов, перечислив основные признаки.

Юридическая практика выделяет несколько устойчивых сигналов, которые проявляются в открытости компании, её документах, условиях договора и ходе стройки. Если вы замечаете хотя бы два‑три из них, лучше отказаться от сделки. Михаил Сазанов Адвокат

Первый и главный признак: информационная закрытость. Честный девелопер всегда публикует разрешение на строительство и проектную декларацию в открытых государственных реестрах, не скрывает владельцев и сведения о земельном участке. Если сайт компании давно не обновляется, новостей о ходе работ нет, а земля оформлена не под многоквартирное жильё (например, под индивидуальное строительство или садоводство), это тревожный сигнал. Также опасно, когда земля, стройка и продажи разведены по разным юридическим лицам: тогда найти ответственного за обязательства будет крайне сложно.

Второй блок касается манипуляций с договором и порядком оплаты. Закон требует только договор участия в долевом строительстве с обязательной регистрацией в Росреестре, а деньги должны поступать на эскроу-счёт, а не напрямую застройщику.

«Если вам предлагают «инвестиционный договор» или «соглашение о совместной деятельности», это уловка, позволяющая уйти от ответственности по профильному закону. Не менее опасно требование оплатить квартиру до регистрации договора или отказ от регистрации. Часто в тексте намеренно путают срок сдачи дома и срок передачи ключей, что лишает вас права на неустойку при задержке», — подчеркнул адвокат.

Третий признак: систематическое нарушение сроков без объективных причин. Если стройка регулярно замораживается, даты переносятся, а на площадке при активных продажах нет рабочих, это явно указывает на финансовые трудности. По словам Сазанова, косвенные сигналы банкротства включают убыточные сделки, перепродажу имущества аффилированным фирмам, продажу техники по заниженной цене или наличие возбуждённого дела о несостоятельности в судебных базах. Важно знать, что подписание дополнительного соглашения о переносе срока лишает вас права требовать неустойку за просрочку.

Четвёртый сигнал: чрезмерно заманчивые условия и отсутствие банковской аккредитации. Скидка в 20–30 процентов ниже рынка или «подарки» вроде автомобиля часто прикрывают финансовые дыры. Сазанов подчеркнул, что если компания не аккредитована ни в одном крупном банке, это говорит о том, что кредитные организации после своей проверки не захотели с ней работать, и вам стоит последовать их примеру.

«Итоговая проверка должна быть комплексной. Проверьте наличие разрешительной документации в официальных реестрах, статус земельного участка в кадастровых системах, а также судебные дела и сведения о возможной ликвидации или реорганизации компании через открытые базы данных. Настаивайте на эскроу-счёте, даже если обещают скидку за прямой перевод», — отметил адвокат.

При правильно оформленном договоре при просрочке более двух месяцев вы вправе расторгнуть сделку и взыскать неустойку, моральный вред и штраф. Но лучшая защита — это ваша бдительность. Честный застройщик не избегает вопросов, не прячет документы и не предлагает сомнительных альтернатив. Потратьте время на проверки, чтобы сберечь свои деньги и избежать многолетних судов, заключил собеседник Life.ru.

Ранее Life.ru писал, что единый ресурс застройщиков обнародовал тревожную статистику: за первые пять месяцев 2026 года почти 60% введённого жилья сдано позже обещанных дат. Это связывают с проблемами на рынке недвижимости. Несколько лет льготная ипотека подогревала спрос на новостройки. Доступные кредиты привлекали покупателей, но также вызвали резкий рост цен на квартиры в строящихся домах. Обещание застройщиков о постоянном подорожании перестало действовать. Инвестиционная привлекательность ранних этапов строительства уменьшилась.