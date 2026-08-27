Шутки закончились: Алексей Щербаков приостановил карьеру комика

Комик Алексей Щербаков временно приостановил концертную деятельность и до конца года не планирует выходить на сцену. Его команда сейчас пересматривает материалы выступлений после серии отмен и срывов шоу, сообщает Mash.

По словам директора артиста, новые площадки пока даже не подбирают. Проблемы начались ещё во время предыдущего масштабного тура примерно по 400 городам: в Москве отменили большой сольный концерт, а в небольших населённых пунктах выступления срывались даже в местных домах культуры на несколько сотен зрителей.

Теперь программу решили серьёзно переработать. В частности, команда Щербакова уже отказалась от политических шуток. При этом спрос на закрытые мероприятия с участием комика тоже снизился — большая часть его календаря на сентябрь остаётся свободной.

Стоимость получасового частного выступления Щербакова начинается примерно от 3,3 млн рублей. У некоторых концертных агентств ценник доходит до 10 млн.

Райдер у юмориста при этом довольно скромный: микрофон, барный стул, чай, вода и зарядное устройство. Отдельный автомобиль с водителем Щербаков не требует и готов приезжать на мероприятия самостоятельно.

Ранее Life.ru сообщал, что у Алексея Щербакова сорвались все концерты в рамках российского тура: большой сольник в Москве отменили, а билеты начали возвращать. Позже комик попытался провести мини-тур по городам России, однако продажи оказались слабыми, а часть выступлений вновь оказалась под угрозой срыва.