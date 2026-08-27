Почти достроил — и всё сгорело: Челябинский лётчик СВО потерял дом мечты после удара молнии
Молния уничтожила дом лётчика СВО в Кыштыме, куда он вложил боевые выплаты
Дом штурмана истребителя Дмитрия из Челябинской области сгорел после удара молнии. Семья почти завершила строительство жилья и готовилась переехать туда с женой и восьмимесячным сыном. Об этом пресс-служба Народного фронта сообщила Life.ru.
Народный фронт помог штурману СВО, у которого от удара молнии сгорел дом. Видео © Народный фронт
Пожар произошёл ночью, когда военнослужащий выполнял боевую задачу. О случившемся ему сообщила мама по телефону.
«Мама позвонила, вся в слезах: «Дима, дом сгорел». Меня сразу предложили подменить, но я сказал: надо работать. И полетел», — вспоминает летчик.
В строительство дома семья вложила все боевые выплаты и накопления. К моменту возгорания объект был готов примерно на 80% — оставалось немного времени до переезда.
Дмитрий с первых дней СВО выполняет задачи в составе экипажа истребителя. За службу он получил награды и имеет боевой опыт. После случившегося военнослужащего отпустили во внеплановый отпуск. Он вернулся домой и начал расчищать участок после пожара.
На помощь бойцу пришли друзья, сослуживцы и жители региона. Активисты «Народного фронта» приехали в Кыштым и помогли демонтировать повреждённый фундамент, работы заняли больше шести часов. Также поддержку семье оказала городская администрация — для строительства выделили дрова. Сейчас родственники собирают документы для оформления социальной выплаты.
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