Зуд в паху и высыпания: Редкая инфекция «дождевая гниль» начала передаваться между людьми в Европе

В Европе зафиксировали случай редкой бактериальной инфекции, которую называют «дождевой гнилью». Заболевание связано с бактерией Dermatophilus congolensis, которая раньше в основном поражала животных. Об этом пишет Daily Mail.

Ранее инфекцию связывали с контактом с заражённым скотом, овцами или лошадьми. Однако последние случаи в Европе показали, что бактерия может передаваться и между людьми при тесном контакте.

По данным европейских специалистов, к середине 2026 года случаи заболевания зарегистрировали в нескольких странах, включая Великобританию, Францию, Германию, Испанию и другие государства. Часть заболевших не имела контактов с животными.

Инфекция обычно проявляется кожными высыпаниями, гнойничками и корочками. У людей поражения могут появляться в области паха, на лице, туловище и конечностях. В большинстве случаев заболевание поддаётся лечению антибиотиками и не приводит к тяжёлым последствиям.

Специалисты отмечают, что рост числа случаев может быть связан с изменением путей распространения бактерии. Врачи призывают учитывать эту инфекцию при обследовании пациентов с необычными кожными поражениями.

При этом эксперты подчёркивают: общий риск для населения остаётся низким. Медики продолжают изучать заболевание и отслеживать новые случаи, чтобы понять масштабы распространения инфекции.

Ранее Life.ru рассказывал о других редких инфекциях, которые начали фиксировать у людей. В частности, специалисты изучали случаи заражения дерматофилозом — бактериальным заболеванием кожи, которое раньше в основном связывали с животными, но позже обнаружили случаи передачи между людьми.