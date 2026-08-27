Кофе со вкусом SWIFT: Президент Сирии впервые расплатился картой Visa

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа расплатился картой Visa за кофе в одном из заведений Старого Дамаска. Символическую операцию провели после исключения страны из американского списка государств — спонсоров терроризма и начала восстановления связей сирийских банков с мировой финансовой системой, пишет Euronews.

Видео © Х/SafwatRaslan

Вместе с аш-Шараа в кафе находился глава Центробанка Сирии Мухаммед Сафват Раслан. Видео с оплатой появилось в официальном аккаунте властей. Там отметили, что более 15 лет подобная простая транзакция в стране была невозможна.

Раслан назвал произошедшее историческим шагом и символом возвращения Сирии в мировую экономическую систему. По данным The National, речь шла о первой международной транзакции Visa в стране. Провести платёж помогли Visa, ливанский Fransabank и платёжная компания Paymera.

США официально исключили Сирию из списка государств — спонсоров терроризма 24 августа. Страна находилась в нём с 1979 года. Решение снимает ряд ограничений на финансовые операции и должно упростить сирийским банкам установление отношений с зарубежными кредитными организациями.

Символическая оплата картой произошла спустя всего несколько дней после важного решения Вашингтона. 24 августа США исключили Сирию из списка государств — спонсоров терроризма, где она находилась с 1979 года. В американском Минфине связывали этот шаг с курсом Дональда Трампа на смягчение ограничений против Дамаска, что открывает Сирии больше возможностей для международных финансовых операций.