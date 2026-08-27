Актёр Цыганов выпустит рок-альбом

Актёр Евгений Цыганов и его рок-коллектив «МЕ4ТА» готовят новую запись. Об этом актёр сообщил изданию «Правила жизни» на показе восстановленной версии картины Павла Лунгина «Ветка сирени» в кинотеатре «Художественный».

«Мы пишем альбом. Мы подписались на лейбл, и до нового года должны выйти первые релизы», — заявил Цыганов. При этом название будущей пластинки и компания, которая займётся её распространением, пока держатся в секрете.

Тяга к рок-музыке появилась у Цыганова ещё до того, как он поступил в театральный вуз. В студенческие годы он собрал коллектив «Гренки» — вместе с ударником Михаилом Яцковым и однокурсником Пашей Баршаком. Группа успела выпустить одну пластинку и распалась в нулевых.

Второй проект возник в 2015 году. Тогда актёр с друзьями исполнил кавер на композицию группы «Кирпичи» — это было на концерте к её 25-летию. Так родился коллектив «Пока Прет», давший более 70 выступлений в российских городах.

Свою третью команду — «МЕ4ТА» — Цыганов основал в 2024 году. Здесь он поёт и играет на гитаре. Рядом с ним ещё трое музыкантов: Андрей Муравкин на второй гитаре, Михаил Химаков на бас-гитаре и Антон Владимирский за барабанами.

А ранее сообщалось, что актёр Энтони Хопкинс выпустил дебютный альбом Life Is a Dream с двенадцатью оркестровыми произведениями, которые он сочинял шесть десятилетий. Артист признался, что музыка всегда была его первой мечтой, а представители лейбла назвали пластинку его личными музыкальными мемуарами. В записи участвовал Филармонический оркестр под управлением Густаво Дудамеля, а одна из композиций была написана ещё в 1963 году.