Бархатный сезон со скидкой: Турэксперт назвала россиянам самые выгодные курорты на сентябрь

Сентябрь может стать удачным месяцем для пляжного отдыха россиян в Турции, ОАЭ, Египте и некоторых странах Азии. После окончания летнего пика на части направлений цены начинают снижаться, рассказала Life.ru турэксперт и руководитель турфирмы Наталия Ансталь.

Здесь на самом деле стандартный набор — цены снизились на Турцию порядка 20%, и это нормальное явление, потому что летний период прошёл, наступает бархатный сезон, и, конечно же, цены начинают постепенно снижаться, потому что такого сильного наплыва туристов нет, они все массово приезжают как раз-таки в период августа. Перед школами, университетами. Наталия Ансталь Турэксперт, руководитель турфирмы

Ещё один вариант — ОАЭ. В сентябре сильная жара постепенно отступает, поэтому условия для отдыха становятся комфортнее. Одновременно, по словам Ансталь, турбизнес старается активнее привлекать путешественников более доступными предложениями.

В Египте сентябрь тоже знаменует постепенный спад сильной жары. Однако серьёзного ценового провала эксперт не ждёт: направление и летом пользовалось спросом, а путёвки туда изначально оставались сравнительно доступными.

В Азии ситуация более спокойная — резких скачков стоимости сейчас нет. Выгодные варианты могут появляться там, где начинается межсезонье. Например, в Нячанге во Вьетнаме в этот период возрастает вероятность дождей, из-за чего спрос и цены снижаются, хотя, по словам Ансталь, отдых остаётся комфортным.

«Взять Вьетнам, Нячанг. Как раз сейчас попадает в межсезонье, когда могут быть дожди, цены падают. Потому что туристы меньше начинают выбирать регион, и, конечно же, цены начинают снижаться. Но при этом отдых остаётся комфортным. Потому что тропические дожди достаточно краткосрочные. Паттайя, здесь ценник тоже средний, есть и подешевле, есть и подороже. То есть здесь можно разные вариации найти», — подытожила эксперт.

Напомним, ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что к началу осени пляжные туры заметно подешевели, минимальная стоимость поездки на двоих теперь составляет от 80 тысяч рублей. Снижение цен зафиксировано почти на всех востребованных направлениях с вылетом в период с 1 по 13 сентября. Сильнее всего за неделю подешевели Объединённые Арабские Эмираты и Турция — на 23,1 и 17,6% соответственно. Отдых у моря в Турции стартует от 80,8 тысячи рублей на двоих, в ОАЭ — от 84,6 тысячи. Поездка в Египет обойдётся минимум в 116,4 тысячи, в Таиланд — от 121,7 тысячи, на Хайнань — от 123 тысяч, а во Вьетнам — от 152,9 тысячи рублей на двоих.