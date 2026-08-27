Не Максим Шаталин, но тоже с миллиардами: Раскрыт жених «Ксюши» из «Моей прекрасной няни»

32-летняя Ирина Андреева, сыгравшая Ксюшу Шаталину в сериале «Моя прекрасная няня», готовится к свадьбе с 29-летним британским предпринимателем Дастином Кронсбайном. Торжество пары запланировано на 2027 год. Об этом пишет Super.ru.

Ирина Андреева и Дастин Кронсбайн. Фото © Telegram/ Super.ru

Кронсбайн учился в бизнес-школе Bayes и университете Royal Holloway, а сейчас руководит компанией Ultrafilter Medical, доставшейся ему от отца. Компания была зарегистрирована в 2020 году и специализируется на производстве медицинских изделий и систем фильтрации. Она входит в семейный бизнес Кронсбайнов, которые занимаются технологиями очистки воздуха, газов и жидкостей с 1970-х годов.

Ирина Андреева и Дастин Кронсбайн. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ iri.and

Во время пандемии бизнес также зарабатывал на выпуске медицинских масок. В свободное время жених увлекается рыбалкой, стрельбой и путешествиями.

Предложение Андреевой молодой человек сделал во время поездки на озеро Комо в Италии. Пара остановилась в отеле, где стоимость одной ночи начинается примерно от тысячи евро — около 90 тысяч рублей.

После завершения «Моей прекрасной няни» исполнительница роли Ксюши не стала продолжать актёрскую карьеру. Она переехала в Великобританию и окончила Королевский колледж Лондона по специальности «Международная политика».

Сейчас бывшая артистка живёт в Швейцарии и редко делится подробностями личной жизни.

Несколькими днями ранее Life.ru писал, что помолвку Ирины Андреевой сначала приняли за состоявшуюся свадьбу. Позднее сестра бывшей актрисы уточнила, что церемонии ещё не было, однако свадьба действительно должна состояться.