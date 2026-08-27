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Регион
27 августа, 11:46

Следствие по делу блогера Ильи Ремесло о фейках об армии завершено

Обложка © Telegram / Илья Ремесло

Обложка © Telegram / Илья Ремесло

Предварительное расследование уголовного дела блогера Ильи Ремесло о распространении фейков о ВС России завершено. Защита уже приступила к ознакомлению с материалами дела, сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.

По словам защитника, следственные действия окончены, после чего стороны были официально уведомлены о завершении расследования.

Блогера Ремесло из института Сербского перевели в СИЗО № 7 после экспертизы
Блогера Ремесло из института Сербского перевели в СИЗО № 7 после экспертизы

Накануне Мосгорсуд оставил Илью Ремесло под арестом, отклонив апелляцию защиты. Ранее блогера перевели из Института имени Сербского обратно в СИЗО № 7 после прохождения психолого-психиатрической экспертизы.

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Наталья Демьянова
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