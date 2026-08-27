«Ультра-ястреб» снова у руля: В Иране экс-глава разведки КСИР возглавил ополчение

Бывший руководитель разведки Корпуса стражей исламской революции Хосейн Таеб вернулся на один из ключевых силовых постов в Иране. Новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи назначил его командующим добровольческим ополчением «Басидж», сообщают Financial Times и Bloomberg.

Для 63-летнего Таеба это возвращение к прежней должности: «Басидж» он уже возглавлял в 2007–2009 годах, после чего более десяти лет руководил разведывательной структурой КСИР. В 2022 году его сняли с поста, после чего он надолго исчез из публичной политики.

Как пишет FT, назначение стало одним из заметных кадровых решений нового иранского руководства. Аналитики связывают возвращение Таеба с желанием Тегерана усилить внутренний контроль на фоне войны, экономических проблем и опасений новых протестов.

Моджтаба Хаменеи поручил новому командующему расширять «культуру Басиджа», развивать сеть народной разведки и активнее использовать современные технологии для противодействия угрозам. Опорные структуры организации действуют по всей стране и играют заметную роль не только в военной мобилизации, но и во внутренней безопасности.

Источники FT отмечают, что Таеб много лет сохранял близкие отношения с Моджтабой Хаменеи. Один из собеседников издания назвал его возвращение в значительной степени личным кадровым выбором нового верховного лидера, а другой подчеркнул опыт Таеба в противодействии внутренним угрозам.

Bloomberg также рассматривает назначение как часть перестройки системы безопасности Ирана. «Басидж» получает всё большую роль в защите государства изнутри, а его подразделения на местах должны быстрее реагировать на беспорядки, диверсии и возможное иностранное вмешательство.

Ранее Life.ru писал о другом крупном кадровом решении в иранском силовом блоке: бывший командующий КСИР Мохсен Резаи возглавил Высший совет национальной безопасности. До назначения он также представлял верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи в этом органе.