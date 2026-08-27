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Регион
27 августа, 12:18

Финский профессор Малинен призвал Скандинавию прекратить конфронтацию с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bartolomiej Pietrzyk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bartolomiej Pietrzyk

Профессор Хельсинкского университета Томас Малинен призвал руководителей скандинавских государств отказаться от дальнейшего противостояния с Россией. Учёный считает, что нынешний курс не отвечает интересам самих североевропейских стран.

Малинен напомнил, что прежде отношения в регионе были значительно спокойнее, и резко раскритиковал политиков, выбравших путь конфронтации.

«У нас всё было хорошо, прежде чем вы начали войну против России, которая нас не касается. У них на вас есть компромат или вы просто тупые?»написал он в соцсети X.

Профессор также предупредил руководителей Северной Европы о последствиях дальнейшего обострения. По его мнению, продолжение нынешней линии получит крайне негативную оценку в будущем.

Малинен подчеркнул, что история осудит политиков «очень сурово», если они не откажутся от эскалации

Стубб допустил возвращение диалога ЕС с Россией из-за политики США
Стубб допустил возвращение диалога ЕС с Россией из-за политики США

Всего несколькими днями ранее Life.ru писал, что Малинен раскритиковал Александра Стубба после его заявлений в поддержку украинских ударов по России. Финский профессор тогда назвал позицию главы государства необоснованной угрозой и задался вопросом, чьи интересы тот представляет.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и геополитика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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