Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 13:43

Финский экономист задал Стуббу неудобный вопрос после слов о России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Финский экономист Туомас Малинен раскритиковал президента страны Александра Стубба после его слов в поддержку украинских ударов по объектам в России. Он назвал позицию главы государства необоснованной угрозой и задался вопросом, чьи интересы тот представляет.

«„Наш“ президент выступает с необоснованными угрозами в адрес России, чего подавляющее большинство финнов не одобрили бы. Заставляет задуматься, на кого он работает, не так ли?» — написал Малинен в соцсети X.

Стубба и Кошту эвакуировали в бомбоубежище во время тревоги в Киеве
Стубба и Кошту эвакуировали в бомбоубежище во время тревоги в Киеве

Поводом стало выступление Стубба после встречи так называемой «коалиции желающих» в Киеве. Финский президент поддержал дальние удары Украины по российской территории, в том числе по нефтеперерабатывающим и логистическим объектам.

Стубб назвал такую тактику целесообразной с военной точки зрения и заявил, что она, по его мнению, повышает для России цену конфликта и способна подтолкнуть Москву к переговорам.

«Он хочет войны»: Песков обвинил Стубба в обмане избирателей
«Он хочет войны»: Песков обвинил Стубба в обмане избирателей

На слова президента Финляндии ранее отреагировали и в Москве. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник обвинил Стубба в попытке оправдать действия Киева, а в Кремле указали на противоречие между его нынешней риторикой и недавними заявлениями о необходимости со временем восстановить контакты с Россией.

Ранее Life.ru рассказывал, что Стубб прямо поддержал украинские удары по российским логистическим центрам, включая объекты Wildberries, назвав их способом усилить давление на Москву.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и геополитика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Финляндия
  • Александр Стубб
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar