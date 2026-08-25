Финский экономист задал Стуббу неудобный вопрос после слов о России

Финский экономист Туомас Малинен раскритиковал президента страны Александра Стубба после его слов в поддержку украинских ударов по объектам в России. Он назвал позицию главы государства необоснованной угрозой и задался вопросом, чьи интересы тот представляет.

«„Наш“ президент выступает с необоснованными угрозами в адрес России, чего подавляющее большинство финнов не одобрили бы. Заставляет задуматься, на кого он работает, не так ли?» — написал Малинен в соцсети X.

Поводом стало выступление Стубба после встречи так называемой «коалиции желающих» в Киеве. Финский президент поддержал дальние удары Украины по российской территории, в том числе по нефтеперерабатывающим и логистическим объектам.

Стубб назвал такую тактику целесообразной с военной точки зрения и заявил, что она, по его мнению, повышает для России цену конфликта и способна подтолкнуть Москву к переговорам.

На слова президента Финляндии ранее отреагировали и в Москве. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник обвинил Стубба в попытке оправдать действия Киева, а в Кремле указали на противоречие между его нынешней риторикой и недавними заявлениями о необходимости со временем восстановить контакты с Россией.