Стубба и Кошту эвакуировали в бомбоубежище во время тревоги в Киеве

Президента Финляндии Александра Стубба и председателя Европейского совета Антониу Кошту эвакуировали в укрытие во время воздушной тревоги в Киеве. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA, журналисты которого находились на месте.

Тревога прозвучала вечером 24 августа, когда европейские политики ещё оставались в украинской столице после мероприятий, посвящённых Дню независимости Украины.

Стубба и Кошту отвели в бомбоубежище. По данным европейских СМИ, укрытием служило подземное помещение в центре Киева. Позднее стало известно, что туда же пришлось спуститься министру иностранных дел Швеции Марии Мальмер Стенергард.

Шведский министр после случившегося рассказала журналистам, что пребывание в убежище оказалось для неё напоминанием о том, с чем регулярно сталкиваются жители Украины.

Киевские власти объявили тревогу из-за угрозы воздушного удара и призвали жителей немедленно пройти в укрытия. Примерно через 20 минут сигнал отменили.

Стубб, Кошта и другие европейские политики приехали в Киев 24 августа. В украинской столице проходили мероприятия по случаю 35-летия независимости страны и встреча так называемой «коалиции желающих».

Ранее Life.ru рассказывал, зачем западные лидеры массово приехали в Киев на День независимости Украины. В частности, во время визита обсуждались дальнейшая финансовая и военная поддержка Киева, а также вопросы противовоздушной обороны.