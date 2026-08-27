Без шашлыка и стейков, но до 100 лет: Раскрыта неожиданная пищевая привычка долгожителей

Люди, которые доживают до 100 лет и старше, в среднем едят мясо лишь около пяти раз в месяц. На такую особенность рациона жителей так называемых голубых зон обратил внимание исследователь долголетия Дэн Бюттнер. Об этом пишет ABC.

Специалист много лет изучал образ жизни населения Окинавы в Японии, Сардинии в Италии, Икарии в Греции, Никои в Коста-Рике и Лома-Линды в Калифорнии. Эти регионы известны высокой долей людей, достигающих глубокой старости.

По наблюдениям Бюттнера, основу местного меню составляют цельные продукты растительного происхождения. Речь идёт прежде всего о бобовых, овощах, цельнозерновых культурах, орехах и другой традиционной пище.

Животные продукты при этом не обязательно исключаются полностью. Однако мясные блюда там скорее служат дополнением к столу, чем его постоянной основой.

В среднем на одного жителя таких районов приходится менее 10 килограммов мяса в год. Для сравнения, в США этот показатель, по данным, которые приводит эксперт, приближается к 110 килограммам.

Бюттнер не призывает полностью переходить на вегетарианство. Его наблюдения указывают прежде всего на умеренность и преобладание простой растительной пищи в меню людей, отличающихся высокой продолжительностью жизни.

В августе Life.ru рассказывал о продуктах, которые могут дополнять рацион сторонников здорового питания. В частности, врач Елена Соломатина объясняла, что белые грибы содержат белок, витамины и другие полезные вещества, а их умеренное употребление может вписываться в сбалансированное меню.