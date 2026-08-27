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27 августа, 12:36

Украина потратила 100 млрд долларов на атаки по РФ с начала года, заявил эксперт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sweet_tomato

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sweet_tomato

За восемь месяцев 2026 года Киев израсходовал около $100 млрд (8,4 трлн рублей) на беспилотные и ракетные атаки по российским регионам. Такую оценку привёл военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Газетой.ru». При этом декларируемые украинским руководством результаты так и не были достигнуты, несмотря на колоссальные траты.

Все эти средства, по словам аналитика, выделялись странами НАТО — Европой и США. Однако в руки украинских чиновников деньги не попадали: схема была выстроена так, чтобы минимизировать коррупционные риски. Средства направлялись напрямую на закупку беспилотников, ракет и других вооружений для ВСУ, минуя украинский бюджет.

Ключевая деталь: финансирование шло в основном за счёт кредитов и внебюджетных фондов западных стран. Альянс пошёл на это как на крайнюю меру, полагая, что массированные удары смогут переломить ситуацию. Однако теперь, по оценке Леонкова, у стран НАТО больше нет ресурсов для продолжения таких вливаний — им самим нужны деньги на укрепление собственных армий.

Эксперт подчеркнул, что несмотря на потраченную астрономическую сумму, ожидаемого эффекта не последовало. Российская ПВО продолжает сбивать большую часть целей, а военная инфраструктура быстро восстанавливается. Таким образом, дорогостоящая стратегия Киева не принесла желаемых плодов.

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А ранее Владимир Зеленский пожаловался, что Минобороны Украины уже потратило всю выделенную на год финансовую помощь. По словам экс-комика, общий дефицит бюджета на текущий момент составляет 27 миллиардов долларов.

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Дарья Нарыкова
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