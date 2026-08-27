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27 августа, 12:51

Лёд для будущих чемпионов: В Казани открыли новый Центр фигурного катания

В Казани открылся новый Центр фигурного катания

Обложка © rais.tatarstan.ru

Обложка © rais.tatarstan.ru

В Вахитовском районе Казани открылся новый Центр фигурного катания площадью более 6 тысяч квадратных метров. В церемонии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин.

«Уверен, здесь воспитают будущих чемпионов, которые будут прославлять наш город и республику на самых престижных спортивных соревнованиях», — заявил Минниханов.

В комплексе оборудована современная ледовая арена с искусственным покрытием и трибунами на 252 зрителя. Для подготовки спортсменов предусмотрены разминочный и тренажёрный залы, два хореографических помещения, зона кардиотренировок и отдельный зал для отработки элементов программ.

В торжественной церемонии открытия приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин. Фото © rais.tatarstan.ru

В торжественной церемонии открытия приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин. Фото © rais.tatarstan.ru

Площадь спортивного комплекса превышает 6 тыс. квадратных метров. Фото © rais.tatarstan.ru

Площадь спортивного комплекса превышает 6 тыс. квадратных метров. Фото © rais.tatarstan.ru

Объект уже получил все необходимые разрешения на ввод в эксплуатацию. Планируется, что 30 августа, в День Республики Татарстан, на его базе начнёт работу республиканская спортивная школа по фигурному катанию. Ранее сообщалось, что в новом комплексе также откроется школа фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

«А чего ты добился?»: Загитова разнесла хореографа Ригини за сомнения в её тренерском таланте
«А чего ты добился?»: Загитова разнесла хореографа Ригини за сомнения в её тренерском таланте

Ранее вокруг будущей школы Алины Загитовой в Казани уже возникала дискуссия из-за отсутствия у олимпийской чемпионки тренерского опыта. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала не критиковать Загитову заранее, отметив, что любой специалист когда-то начинает с нуля. По данным Life.ru, строительство центра обошлось примерно в 1,3 млрд рублей.

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Наталья Демьянова
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