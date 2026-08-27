Домашний матч «Динамо» с «Оренбургом» перенесён на стадион «Локомотива»

Московское «Динамо» объявило о вынужденной смене домашней арены для матча восьмого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча против «Оренбурга» состоится не на «ВТБ Арене», как планировалось изначально, а на стадионе «РЖД Арена» (домашняя площадка ФК «Локомотив»).

Игра запланирована на 12 сентября, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Пресс-служба «бело-голубых» в официальном Telegram-канале уточнила причины такого решения. Перенос связан с тем, что на основной арене клуба в период с 11 по 13 сентября запланировано проведение другого мероприятия.

«Благодарим ФК "Локомотив" и "РЖД Арену" за возможность организовать домашнюю игру "Динамо" на этом стадионе», — отмечается в сообщении клуба.

Руководство «Динамо» принесло извинения своим болельщикам за доставленные неудобства. В ближайшее время клуб обещает опубликовать подробную информацию о билетной программе, а также рассказать о правилах доступа на стадион для владельцев абонементов и арендаторов бизнес-лож.

Несмотря на смену локации, в «Динамо» надеются, что фанаты поддержат команду в предстоящем матче.

Московское «Динамо» ранее одержало вторую победу в сезоне РПЛ, обыграв «Родину» со счётом 3:1. Матч состоялся в рамках пятого тура чемпионата России.