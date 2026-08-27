Накормил на 30 миллионов: На Урале задержали бизнесмена по делу о школьном питании

В Челябинске сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали директора компаний и связанного с ним индивидуального предпринимателя по делу о хищении более 30 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ о присвоении. Фигурантов подозревают в хищении средств, выделенных по муниципальным контрактам на организацию горячего питания в детских садах и школах города.

По версии силовиков, деньги выводились через фиктивные договоры субподряда между компанией и ИП, а также за счёт завышения стоимости продуктов.

По местам жительства и работы подозреваемых проходят обыски. Следствие также решает вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее в Челябинске уже выявляли крупные нарушения в сфере школьного питания. Life.ru писал о картельном сговоре на сумму свыше 90 млн рублей: несколько компаний и предпринимателей, по данным силовиков, создавали видимость конкуренции на торгах и обеспечивали победу нужных участников закупок. Тогда речь шла о 27 контрактах, заключённых в 2022–2024 годах.