Бастрыкин потребовал доклад по делу о хулиганстве подростков в Люберцах

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела после сообщений о хулиганстве подростков в подмосковных Люберцах.

Как сообщили в ведомстве, группа несовершеннолетних регулярно собирается во дворах, портит детские и спортивные площадки, поджигает подъезды и подвалы, использует дымовые шашки и конфликтует с пожилыми жителями. По словам местных жителей, они неоднократно обращались в полицию, однако добиться ответственности нарушителей пока не удалось.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Александру Шмырову представить доклад о расследовании дела и проверить доводы из телесюжета. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК.

Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ о хулиганстве.

Ранее в Петербурге возбудили дело о хулиганстве после нападения на фельдшера и водителя скорой. По данным СК, пьяный мужчина ударил медиков, приехавших на вызов в дом на Бронетанковой улице, его задержали.