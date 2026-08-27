Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 августа, 13:25

Бастрыкин потребовал доклад по делу о хулиганстве подростков в Люберцах

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела после сообщений о хулиганстве подростков в подмосковных Люберцах.

Как сообщили в ведомстве, группа несовершеннолетних регулярно собирается во дворах, портит детские и спортивные площадки, поджигает подъезды и подвалы, использует дымовые шашки и конфликтует с пожилыми жителями. По словам местных жителей, они неоднократно обращались в полицию, однако добиться ответственности нарушителей пока не удалось.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Александру Шмырову представить доклад о расследовании дела и проверить доводы из телесюжета. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате СК.

Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ о хулиганстве.

В Люберцах задержали пятерых мужчин за вымогательство 7 млн рублей у бизнесмена
В Люберцах задержали пятерых мужчин за вымогательство 7 млн рублей у бизнесмена

Ранее в Петербурге возбудили дело о хулиганстве после нападения на фельдшера и водителя скорой. По данным СК, пьяный мужчина ударил медиков, приехавших на вызов в дом на Бронетанковой улице, его задержали.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • СК РФ
  • Александр Бастрыкин
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar