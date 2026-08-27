В Петербурге четырёх акушерок будут судить за торговлю новорождёнными

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело четырёх медицинских работников, обвиняемых в торговле новорождёнными детьми организованной группой. Акушерки незаконно проводили ЭКО, перенос эмбрионов, а также искали суррогатных матерей. Всё это делалось для иностранных покупателей, рассказала руководитель пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

В материалах дела упоминаются несколько эпизодов. В 2020 году гражданин КНР вывез из страны девочку и собирался забрать мальчика за 845,8 тысячи рублей, однако тот скончался. В том же году гражданин Швеции, по данным следствия, получил ребёнка за 717,2 тысячи рублей. Ещё троих мальчиков вывезли в Китай в 2021-м. В обвинении фигурируют суммы около 702 тысяч, 397 тысяч и 756 тысяч рублей.

Последний описанный эпизод относится к 2022 году. Тогда ещё одного новорождённого, как полагают правоохранители, передали в КНР за 1,4 миллиона рублей. Всем четырём женщинам предъявлено обвинение по статье о торговле людьми в составе организованной группы.

На скамье подсудимых окажутся Анастасия Семененко, Елена Лебедева, Наталья Пальченко и Юлия Волкова. По версии следствия, схема действовала с 2019 года. Организатором считают гендиректора и главврача ООО «Генезис» Семененко, которой, как утверждается, помогали три акушера-гинеколога.

Фигурантам вменяют поиск иностранных клиентов, согласование стоимости, приобретение донорских яйцеклеток и подбор суррогатных матерей. Кроме того, они готовили документы, необходимые для вывоза младенцев из России.

Похожее дело завершилось во Владивостоке буквально накануне: 26 августа Life.ru сообщал, что шестерых сотрудников частной клиники приговорили к срокам от 8,5 до 11 лет за продажу детей в Китай. Осуждённым также вменяли незаконное пересечение государственной границы.