Мечта без шансов: Во Франции назвали иллюзией надежды Армении на вступление в ЕС

Надежды Армении на вступление в Евросоюз не имеют под собой реальных оснований. Такое мнение в беседе с Le Figaro высказал французский политолог Тигран Егавян.

«Европейский союз не намерен принимать Армению в свой состав ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе. Это иллюзия», — заявил он.

По словам эксперта, Ереван долгое время пытался сохранять баланс между отношениями с Москвой и европейскими партнёрами. Однако в 2025 году премьер-министр Никол Пашинян объявил о намерении двигаться в сторону членства в ЕС, а Брюссель заявил о готовности рассматривать этот курс.

Егавян считает, что полноценное членство Армении в Евросоюзе не входит в реальные планы Брюсселя. По его оценке, республика скорее используется как инструмент в геополитическом противостоянии с Россией на Южном Кавказе.

В марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз, а в апреле документ утвердил президент Ваагн Хачатурян.

Ранее Никол Пашинян объявил о подготовке Армении к подаче официальной заявки на вступление в Евросоюз. При этом Ереван пока остаётся в ЕАЭС, хотя сам армянский премьер признавал, что одновременное членство в двух объединениях невозможно и в дальнейшем стране придётся сделать выбор.