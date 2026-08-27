В Липецке родители обвинили перинатальный центр в попытке похитить дочь

Семейная пара обвинила врачей Липецкого областного перинатального центра в попытке похитить их новорождённую дочь после того, как медики несколько раз предлагали перевести малышку в интенсивную терапию. В самом центре обвинения категорически отвергли и заявили, что ребёнку требовались дополнительное обследование и лечение.

История произошла ещё в середине апреля, однако получила огласку только сейчас. Отец девочки рассказал Mash, что роды его жены прошли благополучно и супруги считали ребёнка здоровым. По его версии, врачи настаивали на переводе новорождённой в реанимацию из-за отклонений в анализах.

Родители сначала устно, а затем письменно отказались от предлагаемой медицинской помощи. В итоге ночью они вместе с дочерью покинули перинатальный центр. Позже мужчина обвинил врачей в попытке похитить ребёнка и высказал предположение, что девочку якобы могли продать на органы.

Главный врач Липецкого областного перинатального центра Михаил Щегольков заявил, что у новорождённой действительно обнаружили значительные отклонения в лабораторных показателях. По его словам, они требовали дополнительного обследования и лечения в палате интенсивной терапии в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава.

В центре подчёркивают, что забрать ребёнка без согласия родителей никто не собирался. Медики, по словам главврача, несколько раз пытались убедить отца согласиться на перевод малышки, однако супруги категорически отказались от лечения и покинули учреждение.

Отец ребёнка также утверждал, что написал заявление в прокуратуру, однако в прокуратуре Липецкой области сообщили GOROD48, что на момент публикации такого обращения от мужчины не получали. Если жалоба поступит, ведомство обещало провести проверку и при наличии оснований принять меры.